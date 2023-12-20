محافظ كفر الشيخ: رصف طريق «قلين - المنشأة الكبرى» لتسهيل حركة المواطنين

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال رصف طريق «قلين، المنشأة الكبرى، عزبة عين الحياة»، التابعين لمركز قلين بطول 2 كم متر، وذلك ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، إذ يعد هذا الطريق من الطرق الرئيسة والحيوية بمركز قلين، وذلك تحت إشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، والجهاز المعاون له.

رفع مستوي الخدمات اليومية بالمراكز والقري

وقال محافظ كفرالشيخ، في بيان، إنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، بهدف رفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة.

معايير هندسية لعمليات رصف الطرق

وأكد محافظ كفر الشيخ، ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بمختلف التوقيتات المتتالية، كما يتم سحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، علاوة على ضرورة التأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة، ويعزز الخدمات لجموع المواطنين في الإقليم، والتي تساهم بدورها في تسير حركة المرور.