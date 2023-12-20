«تضامن كفر الشيخ»: تدريب ورفع كفاءة ميسرات دور الحضانة

عقدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، الاجتماع التحضيري لفعاليات التعاون بين الوزارة وهيئة الجايكا، ضمن مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة، وذلك بتوجيهات الدكتورة نيڤين القباچ، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور شيماء البحيري، منسق أول هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وماجدة عبد الله، مدير عام إدارة الأسرة والطفولة، وإيمان بدرى، منسق مشروع هيئة الجايكا، وأحمد غنيم، أخصائى بإدارة الأسرة والطفولة.

تدريب ورفع كفاءة ميسرات دور الحضانة

وأوضحت وكيل الوزارة أنّه سيتم تدريب ورفع كفاءة ميسرات دور الحضانة، وعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور والميسرات حول التغذية وأهمية التعلم من خلال اللعب وتأثير النوم الصحي على الأطفال.

رفع كفاءة البنية التحتية لدور الحضانة

وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ إلي أنّ بروتوكول التعاون مع هيئة الجايكا بدأ منذ عام 2017، وهو يشمل عدة محاور منها تدريب الميسرات، ورفع كفاءة البنية التحتية لدور الحضانة، والتجهيزات.