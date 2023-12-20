انطلاق موسم حصاد الباذنجان في كفر الشيخ.. أرباح الفدان 300 ألف جنيه

مع بشائر حصاد العروة الثانية في حقول محافظة كفر الشيخ، لمحصول الباذنجان، والذي يطلق علية «البترول الأسود»، نظرا لما يحققه من أرباح مالية كبيرة، والتي تصل لنحو 300 ألف جنيه للفدان الواحد، تتراجع أسعار الباذنجان، وذلك جراء الإنتاجية الفائقة لكل فدان مع وفرة في المعروض منه مع حلول بشائر العروة الثانية.

إنتاجية تصل لـ100 طن للفدان الواحد

وقال عارف سلامة، مزارع من أبناء مركز بلطيم، في محافظة كفر الشيخ، إن محصول الباذنجان من المحاصيل الجيدة للغاية، حيث ينتج الفدان بواقع 100 طن، وذلك على مدار حصاد 5 أشهر متتالية، مشيرا إلى أن محصول الباذنجان بالعروة الثانية جرى زراعته في شهر أكتوبر الماضي، وبدأ موسم الحصاد بعد مرور 70 يوما، حيث يبلغ سعر الكيلو من الحقل ما بين 3 إلى 4 جنيهات.

تشغيل المئات من العمالة اليومية

ويؤكد الدكتور رمضان أبو جاموس، مدير الإدارة الزراعية ببلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن موسم حصاد محصول الباذنجان في حقول الساحل الأخضر بمركزي البرلس، وبلطيم يأتي معه الخير الوفير، موضحًا أن المساحة المنزرعة في حقول المركزين، تصل لنحو 2600 فدان، والذي بدورها تتيح توفير فرص عمل للمئات من العاملة الزراعية من الرجال، والسيدات، بأجر يومي يصل لـ160 جنيها، كما أن الإنتاجية الفائقة لحقول الباذنجان تغطي استهلاك السوق المحلي، بالإقليم وتحقق فائض للمحافظات المجاورة.