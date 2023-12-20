«صحة الشرقية» تدرس إنشاء وحدة جديدة لعلاج أورام الأطفال بمستشفى السعديين

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة مرورية على مستشفى السعديين المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، ومتابعة عمل الفرق الطبية بالوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة «ماموجرام»، خلال اليوم الرابع لها بمستشفى السعديين المركزي.

إنشاء وحدة جديدة لعلاج أورام الأطفال

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وقام بالاطمئنان على الحالة الصحية لمرضى جراحات الأورام، والتأكد من توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية بالقسم، كما ناقش مع إدارة المستشفى إنشاء وحدة جديدة لعلاج أورام الأطفال، بقوة 5 أسرّة، والتي تأتي استكمالاً لطفرة الخدمات النوعية الموجودة لتغطية خدمة علاج الأورام السرطانية لمختلف الأعمار السنية، وخاصة بعد التشغيل التجريبي للعناية المركزة للأطفال الجديدة.

كما تابع الدكتور هشام مسعود فعاليات اليوم الرابع لعمل وحدة الماموجرام المتنقلة بالمستشفى، وتم التأكد من إجراء كافة الفحوصات الطبية للسيدات، وإحالة المشتبة إصابتهن بأورام الثدي لمستشفيات الإحالة لتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهن، حيث بلغ عدد السيدات التي تم فحصهن 346 سيدة حتى الآن.

مبادرة 100 مليون صحة

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن هذه الوحدة تعزز من تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، لخدمة سيدات مركز ومدينة منيا القمح، وجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية، والتي تأتي في ضوء اهتمامات القيادة السياسية الهائلة بصحة وسلامة المواطن المصري، والمبادرات المتعددة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصحة العامة، لخلو المجتمع من الأمراض وتمتعه بالصحة والرفاهية، والتي تضم المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.