«مناظير الفيوم» تستأصل 3 أورام بدون جراحة لأول مرة في مستشفيات المحافظة

أجرى أطباء مستشفى الفيوم العام، اليوم الثلاثاء، أول 3 مناظير لاستئصال أورام القولون لـ3 مرضى بدون تدخل جراحي، والتي تُجرى للمرة الأولى في مستشفيات محافظة الفيوم، وذلك في قسم المناظير بمبنى الطوارئ والباطنة بالمستشفى، والتي تعد نواة لإجراء هذا النوع من العمليات بصورة مستمرة خلال الفترة المُقبلة، لتجنب الدخول في أي جراحات عنيفة.

وجرى إجراء محاضرة وإنشاء ورشة عمل في قاعة المناظير، أثناء إجراء استئصال أورام القولون الثلاثة، لشرح تفاصيل تلك المناظير وتاريخها في مصر، وفوائدها.

استئصال 3 أورام بدون جراحة لأول مرة

وأعلن الدكتور محمد الدمرداش مدير مستشفى الفيوم العام، في بيان صحفي، نجاح قسم مناظير الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى بقيادة الدكتور سامح رمضان، في إجراء 3 مناظير ناجحة جرى خلالها استئصال أورام قولون دون أي تدخل جراحي، وذلك لأول مرة في مستشفيات وزارة الصحة.

محاضرة حول مناظير الأورام

وألقى الدكتور أحمد مدكور الأستاذ بجامعة حلوان، محاضرة أثناء إجراء المناظير الثلاثة، حضرها 40 طبيبًا من أطباء المناظير والأورام والجراحة بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، موضحًا فائدة المناظير ودورها في تجنيب المرضى خطورة الخضوع لإزالة الأورام عبر جراحات عنيفة، مُشيرًا إلى أنّ هذا النوع من العمليات بدأ تطبيقه في مصر عام 2018/2019، وكانت تنفذ في مستشفيات خاصة وليست حكومية.

وأشار إلى أنّ وزارة الصحة تدعم هذه التقنيات، وتوفر أحدث الأجهزة لمستشفياتها لانتشار إجرائها في مختلف المستشفيات الحكومية، مُشيرًا إلى إنّه يجرى الاهتمام بهذه التقنيات في إطار اهتمام الدولة بصحة المواطن المصري، وتنفيذ مبادرة رئاسية للكشف عن أورام القولون، وعلاجها.

تجنب الدخول في جراحات عنيفة

من ناحيته، كشف الدكتور عمرو الفولي أستاذ الجهاز الهضمي بكلية الطب بجامعة حلوان، إنّ مناظير الأورام عبارة عن استخدام تقنية جديدة في تقشير الأورام من القولون، والمعدة، والمرئ، وذلك لتجنب إخضاع المريض لجراحات عنيفة يجرى خلالها استئصال الأعضاء الحيوية المصابة بالأورام.

جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور محمد عثمان نقيب أطباء الفيوم، والدكتور ممدوح راغب النقيب السابق لأطباء الفيوم، والدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة مركز أورام الفيوم، والدكتورة دينا الحادقة استشاري التخدير والمدير التنفيذي لمركز أورام الفيوم، والدكتور أشرف علام رئيس قسم جراحة الأورام بالمستشفى العام.