رئيس الوزراء: إعادة هيكلة «الاتصالات» بمشاركة القطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن القطاع الخاص سيكون له دور مهم في إدارة وتشغيل عدد من القطاعات المهمة جدا بالدولة المصرية.

أضاف «مدبولي» خلال حديثه في مؤتمر صحفي: «أيضا إعادة هيكلة قطاع الاتصالات سيكون بمشاركة القطاع الخاص، ولا نقصد شركات المحمول والاتصالات نفسها، لكن أنشطة مهمة جدا العالم بيتوسع فيها مثل بناء الأبراج الخاصة بالاتصالات وكابلات الفايبر والداتا سنتر».