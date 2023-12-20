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رئيس الوزراء: إعادة هيكلة «الاتصالات» بمشاركة القطاع الخاص

كتب:

هاجر عمر
05:27 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن القطاع الخاص سيكون له دور مهم في إدارة وتشغيل عدد من القطاعات المهمة جدا بالدولة المصرية.

أضاف «مدبولي» خلال حديثه في مؤتمر صحفي: «أيضا إعادة هيكلة قطاع الاتصالات سيكون بمشاركة القطاع الخاص، ولا نقصد شركات المحمول والاتصالات نفسها، لكن أنشطة مهمة جدا العالم بيتوسع فيها مثل بناء الأبراج الخاصة بالاتصالات وكابلات الفايبر والداتا سنتر».

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بقلم هاجر عمر