رئيس الوزراء: «الطروحات» يستفيد منها المواطن.. وتحسن الاقتصاد المصري على المدى المتوسط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن «الطروحات» عبارة عن إطار للاستفادة من أصول الدولة التي كانت لا تدار بالصورة المرجوة، وبالشراكة مع القطاع الخاص، فالدولة ترفع قيمة الأصول، وتسد الفجوة الدولارية، وتظل شريكة في هذه الأصول، وتتضاعف العوائد.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي حول الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة نقلته قناة «إكسترا نيوز»: كل هذه المميزات يستفيد منها المواطن، لأن كل هذه الأموال تُضخ في الاقتصاد وتزود العوائد من العملة الصعبة وفرص تعمل جديدة وضرائب يتم دفعها».

وتابع: «ولنعترف أن هناك العديد من الشركات في الدولة لا تعمل بالشكل المرجو، وهذه الشراكات بالتأكيد تحسن من الاقتصاد المصري على المدى المتوسط من سنتين إلى 50 سنة، ويعظم الاستفادة من أصول الدولة ما يحسن هيكل الاقتصاد المصري».

وأوضح أن المباحثات مع صندوق النقد لا تتوقف، ونحن نتحرك بتنسيق كامل بين الحكومة المصرية والصندوق، ومن البداية أوضحنا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني بحت حتى لو ساعدنا الصندوق أو جهات أخرى.