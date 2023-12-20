محافظ بورسعيد يبحث الاستعدادات النهائية لاستقبال أعياد النصر (صور)

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، وذلك لبحث استعدادات المحافظة النهائية لاستقبال العيد القومي لمحافظة بورسعيد في 23 ديسمبر الجاري.

المشروعات الخدمية والتنموية

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور، الاستعدادات الخاصة باحتفالات المحافظة بالعيد القومي، فضلا عن استعراض نسب العمل في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها ، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير المرحلة الثالثة من فاطمة الزهراء لسرعة افتتاحه في أقرب وقت خلال احتفالية كبرى تليق بما شهدته المنطقة من أعمال تطوير شاملة.

تطوير الممشى السياحي

كما استمع المحافظ، للموقف التنفيذي الحالي في أعمال تطوير الممشى السياحي، وإنشاء سوق خديجة الحضاري الذي يأتي ضمن أعمال تطوير منطقة خديجة، وموقف العمل في تطوير المناطق السكنية في عدد من الأحياء، و نسب تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير عدد من مشروعات تطوير الطرق بجميع الأحياء.

كما تطرق اللواء عادل الغضبان، لموقف الاعمال التي شهدتها عدد من المصانع الجديدة جنوب بورسعيد، مشيرا أنه يجرى الانتهاء منها استعدادا لافتتاحها و تشغيلها قريبا، لافتا أن افتتاحات المشروعات الجديدة ستشهد حضور عدد من الوزراء والشخصيات الهامة ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل، والتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، وأكد محافظ بورسعيد بأن الاحتفالات سوف تليق بقيمة هذا الحدث الهام وتشهد افتتاح العديد من المشروعات بالمحافظة.

وأكد المحافظ فخره بمعدل الإنجازات التى شهدتها بورسعيد خلال الفترة الماضية، والتى جاءت نتيجة العمل الجماعى والتكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية، لافتا إلى أن هناك اصرار على استكمال ما تم البدء فيه من مشروعات خدمية وتنموية تهدف إلى خدمة المواطنين.