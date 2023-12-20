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هشام طلعت مصطفى يشيد بجهود الدولة في إعادة الهيكلة وجذب الاستثمارات الخارجية

كتب:

هاجر عمر
05:53 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المصري

هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المصري

أكد هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المصري، أن اليوم من الأيام السعيدة على الدولة المصرية كلها، معربا عن شكره للدكتور مصطفى مدبولي، لدعمه المستمر ولمتابعته المستمرة لنجاح صفقة الفنادق التاريخية، كما وجه الشكر لوزيرة التخطيط ووزير قطاع الأعمال، وفريق العمل من «إيجوث».

أضاف «مصطفى» خلال حديثه في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، أن المجهود المبذول لإتمام هذه الصفقة «خيالي»، متابعا، «في مجهود كبير جدا جدا لإعادة الهيكلة وجذب الاستثمارات الخارجية».

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