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هشام طلعت مصطفى: لدينا حكومة قوية.. ونحصد ثمار عمل جاد على مدار عام

كتب:

هاجر عمر
05:49 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المصري

هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المصري

أكد هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال المصري، أن الصفقة تم العمل عليها على مدار عام كامل، مؤكدا أن تلاحما بين الليل والنهار كان وراء إبرام هذه الصفقة.

وأضاف «مصطفى» خلال حديثه في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، أن مجهودا كبيرا من كل الأطراف بذل في هذا الشأن، متابعا، «رسالتي اليوم هي رسالة طمأنينة للشعب المصري، إحنا عندنا حكومة قوية فاعلة، ولدينا رئيس وزراء أشهد بأنه من أفضل رؤساء الوزارء الذين تولوا هذه المهمة في مصر».

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بقلم هاجر عمر