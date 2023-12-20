محافظ قنا يستجيب لمواطن وينقذ منزله من عمليات الرصف

في استجابة سريعة لشكوي أحد المواطنين عبر الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والذي كان يشكو من ارتفاع منسوب التربة الزلطية التي تسبق أعمال الرصف ، مما قد يلحق الضرر بمنزله، وعلى الفور انتقل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إلى شارع 16 بمنطقة الشؤون الذي يقطن به المواطن صاحب الشكوى، لتفقد أعمال الرصف.

جولة محافظ قنا

رافق محافظ قنا، المهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل بقنا، والعميد طارق لطفي رئيس مركز ومدينة قنا.

لجنة مختصة للإشراف على الرصف

وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا كلف لجنة مختصة للإشراف على استلام أعمال الرصف، بالمواصفات القياسية المطلوبة، مؤكدا حرص محافظ قنا على أهمية التواصل مع المواطنين لرصد وتلقي الشكاوي والمشكلات عبر وسائل التواصل المعلنة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم نحو حلها بما يحقق رضا المواطنين، وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الذي يؤكد على أهمية تفعيل مبادرة «صوتك مسموع».