افتتاح العناية المركزة لأورام الأطفال في معهد جنوب مصر بأسيوط بعد التطوير

شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، افتتاح وحدة العناية المركزة بقسم أورام الأطفال بمعهد جنوب مصر للأورام؛ بعد الانتهاء من إجراء عمليات تطوير بنيتها التحتية، والتي تم تجهيزها؛ لتستقبل مرضى أورام الأطفال ما بعد العمليات، والحالات الحرجة التي تتلقى العلاج الكيماوي، و التدعيمي.

زيادة معدلات الشفاء

وقال الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن عمليات التطوير بمعهد جنوب مصر للأورام، والتي تضمنت العناية المركزة بقسم الأطفال؛ تمت وفق أحدث الوسائل، والنظم الطبية، وطبقاً للمعايير العالمية، بتكلفة قيمتها مليون جنيه؛ تبرعاً من شركة أسمنت أسيوط، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 13 سريراً؛ تشمل 4 أسرة عناية متوسطة، و4 أسرة غرف العزل، و4 أسرة عناية مركزة، وعدد سرير تلطيفي، كما تضمنت أعمال التطوير؛ إضافة بعض الرسومات الفنية على الأسقف؛ بما يتوافق مع معايير البيئات الاستشفائية بالمستشفيات، والتي تسهم في زيادة معدلات الشفاء، وتحسين الحالة النفسية للمرضى؛ خصوصاً في هذا التخصص.

تطوير المستشفيات الجامعية

وأشار رئيس جامعة أسيوط، أن تطوير المستشفيات الجامعية؛ يأتي في إطار إستراتيجية الجامعة؛ لتطوير خدماتها الطبية المقدمة في مختلف التخصصات بصفة عامة، وفي مجال خدمة مرضى الأورام بصفة خاصة، وتسخير ما تملكه الجامعة من كوادر طبية متميزة، وإمكانيات متقدمة؛ لتقديم أفضل خدمة طبية متخصصة للمرضى المترددين عليه من شتى محافظات الصعيد.