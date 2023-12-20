جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط.. تبدأ 18 يناير

أعلنت إدارة التعليم الاعدادي بمديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمدارس العام واللغات والرياضي للعام الدراسي 2023/ 2024، وذلك بعد اعتماد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جداول الامتحانات لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل بمحافظة أسيوط.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط

وفيما يلي جدول ومواعيد امتحان الشهادة الإعدادية بمختلف مدارس محافظة أسيوط:

- الخميس 18 يناير 2024.. امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء لمدة ساعتين ونصف، ثم امتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- الأحد 21 يناير 2024.. امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، ثم امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

- الاثنين 22 يناير 2024.. امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، ثم امتحان مادة التربية الفنية لمدة ساعتين.

- الثلاثاء 23 يناير 2024.. امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين، ثم امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.

- الأربعاء 24 يناير 2024.. امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين، وبعدها إجراء امتحان مادة التربية الرياضية لمدة ساعة.