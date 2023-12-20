رئيس جامعة أسيوط يفتتح أول وحدة متنقلة للتبرع بالدم في الصعيد

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أول وحدة تبرع بالدم متنقلة على مستوى الصعيد، بتكلفة إجمالية 3 ملايين ونصف جنيه.

تجهيز السيارة بأحدث الأجهزة

وأوضح رئيس الجامعة أن وحدة التبرع بالدم المتنقلة تعد إنجازا جديدا، يضاف إلى الصرح الطبي بالجامعة؛ والمجهزة تجهيزا كاملاً بأحدث أجهزة جمع، وتخزين الدم، المطابقة للمواصفات القياسية الطبية العالمية.

تلبية الاحتياجات الطبية

وأشار إلى أن الوحدة تسهم فى تسهيل إجراءات عمليات التبرع بالدم؛ للمتبرعين بدلاً من الذهاب للمستشفيات الجامعية؛ وذلك من شأنه تعزيز ثقافة التبرع بالدم، وزيادة عدد المتبرعين؛ لتلبية الاحتياجات الطبية للمستشفيات الجامعية بجميع أقسامها من أكياس الدم.

يأتي ذلك في إطار أعمال تطوير مستشفيات جامعة أسيوط، وفي ضوء الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية من أجل النهوض بالمنظومة الصحية.