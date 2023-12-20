مدبولي: مباحثاتنا مع صندوق النقد لم تتوقف.. والدولة حريصة على «الطروحات»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مباحثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف، مشيرًا إلى أن الرسائل التي خرجت بها المديرة التنفيذية للصندوق في الفترة الأخيرة خير دليل على التحرك بتنسيق كامل بين الحكومة والصندوق.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «من البداية، قلنا إن برنامج الإصلاح الاقتصادي وطني بحت، والصندوق يساعدنا وجهات أخرى تساعدنا، والهدف هو تحقيق الإصلاح الاقتصادي».

وتابع: «قد يكون هناك نوع من النقاش والجدل على التكتيكات والآليات التي نتعامل بها، والتواصل مع الصندوق مستمر ولم ينقطع، ونعمل معه على خطة زمنية جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها في أقرب فرصة ممكنة، وأؤكد أن الدولة المصرية حريصة تماما على الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص».