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هشام طلعت مصطفى: الدولة المصرية تساعد القطاع الخاص على أداء مهمته

كتب:

هاجر عمر
06:07 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المصري

هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المصري

أكد رجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى، أن الحكومة المصرية متضمنة رئيس الوزراء والوزراء والعاملين بمؤسسات الدولة يعملون بتلاحم شديد على تفعيل أداء القطاع الخاص في مهمته وتعزيز نجاحه.

وأضاف «مصطفى» خلال حديثه في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، أن جهود الدولة ستؤدي للنهوض بمصر والوصول إلى أرقام طيبة بالاقتصاد المصري، متابعا أن الفريق القانوني الذي يضم نخبة من الأساتذة بالقانون بذلوا مجهودا خياليا، موجها لهم الشكر، «لولا المجهود الكبير جدا لحضراتكم مكناش قدرنا نحقق هذا النجاح».

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بقلم هاجر عمر