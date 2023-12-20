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هشام طلعت مصطفى: الصفقة مع الحكومة ستعود على مصر بـ882 مليون دولار

كتب:

هاجر عمر
06:25 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المصري

هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المصري

قال رجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى، «أتوجه الآن للرأي العام العالمي أن اليوم تعلن طلعت مصطفى بذراعها الفندقي (إيكون)، أنها وقعت الاتفاقات الدولية بعملية الاستحواذ على حصة 30% مع حقوق الإدارة الكاملة تصل هذه النسبة إلى 51 % خلال فترة زمنية محددة طبقا للبرنامج الزمني للعقد المبرم، وتضم 7 فنادق في مصر».

وأضاف «مصطفى» خلال حديثه في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، أن هذه الصفقة ستعود على مصر بعائد من العملة الصعبة قدره 882 مليون دولار، متابعا أن هذه الصفقة تتكون قيمتها بالنسبة لنسبة الدولة فيها نحو 800 مليون دولار.

وتابع رجل الأعمال، «جزء كبير من هذه الأموال سيتم تخصيصه لعملية إعادة تطوير هذه الفنادق وتعظيم الربحية فيها وتعظيم الإيراد فيها، وعملية تطويرها أيضا لتكون أداة جذب بمزيد من شركات الإدارة العالمي التي تمكن من تعظيم معدل العائد من الغرفة وتعظيم عائد مصر من العملة الصعبة الفترة المقبلة».

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