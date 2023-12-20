غلق مزلقان قرية الروضة في مركز ملوي للصيانة.. اعرف الطرق البديلة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ملوي جنوب المنيا، مساء اليوم الأربعاء، عن غلق مزلقان قرية الروضة بسبب إجراء أعمال الصيانة اللازمة لتأمين المزلقان.

غلق مزلقان الروضة في مركز ملوي

وذكر بيان أصدرته الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، أنه سيتم غلق مزلقان قرية الروضة في مركز ملوي اعتبارا من غد الخميس الموافق 21 من شهر ديسمبر الجاري، ولمدة 12 ساعة فقط تبدأ من الساعة الـ6 صباحا وحتي الساعة الـ6 مساء.

تخصيص طرق بديلة للسيارات والمشاة

ونوهت الوحدة المحلية في مركز ملوي أنه تم تخصيص طرق بديلة لسيارات النقل والربع نقل والملاكي والمشاة وهي مزلقان قرية المحرص في جنوب مدينة ملوي، وكوبري ملوي العلوي بين قرية الروضة ومدينة ملوي.

ووضعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في وقت سابق خطة متكاملة لتطوير جميع مزلقانات السكك الحديدية من خلال تشغيل الإشارات الكهربائية التي تحد من تدخل العنصر البشري وتمنع وقوع حوادث القطارات، ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجميع المواطنين في كل المحافظات.