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مركز ملوي بالمنيا يشن حملة لرفع المخلفات من شوارع قرية قلندول

كتب:

اسلام فهمي
12:13 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
حملات نظافة مكثفة بقرية قلندول بمركز ملوي

حملات نظافة مكثفة بقرية قلندول بمركز ملوي

تواصل الوحدة المحلية لمركز ملوي، جهودها في رفع كفاءة منظومة النظافة بالشوارع الرئيسية والأحياء، تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد السايس رئيس مركز المدينة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع كافة المخلفات للحفاظ على البيئة

ونفذ عمر إبراهيم رئيس حي جنوب المدينة، حملة نظافة مكبرة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وذلك تحت إشراف محمد عبدالغني نائب رئيس المدينة، حيثُ تم رفع كافة المخلفات ونقلها إلى الظهير الصحراوي، وذلك في إطار الحفاظ على البيئة من التلوث وعدم انتشار الأمراض والأوبئة، وتنفيذاً لخطة رئاسة مركز ملوى للنهوض بمنظومة النظافة.

حملة صيانة لأعمدة الإنارة بطريق مصر أسوان

كما نفذ صالح خيري رئيس قرية قلندول بعمل حملة صيانة لأعمدة الإنارة بطريق مصر أسوان، وذلك لأجل التيسير على المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث على الطريق.

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