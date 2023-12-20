محافظ المنيا يعلن شروط الترشح لمسابقة الأم المثالية بالمحافظة لعام 2024

في خطوة استثنائية تتسع لتشمل الأمهات الكافلات ومبادرة حياة كريمة، وذلك تقديراً لجهودهن في بناء المجتمع وتربية أبنائه.

وأوضح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أنَّ المسابقة تستهدف الأمهات المثاليات من الفئات التالية:

. الأم الكافلة.

· الأم من ذوي الإعاقة.

· أم لابن من «قادرون باختلاف» حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية ماجستير- دكتوراه

· أم من مبادرة حياة كريمة حاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة

· أم لشهيد من القوات المسلحة.

· أم لشهيد من الشرطة.

الشروط الأساسية للتقدم لمسابقة الأم المثالية

وأضاف محافظ المنيا أن الشروط الأساسية للتقدم للمسابقة هي:

· ألا يقل سن الأم عن 50 سنة.

· الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل.

· ألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء فقط.

· أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات.

· أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن.

وسيتم تشكيل لجنة بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة برئاسة وكيل الوزارة لفحص الطلبات المقدمة واختيار الأمهات المثاليات لهذا العام، وفقا لضوابط ومعايير وزارة التضامن الاجتماعي، والتي اتسعت هذا العام لتضم الأم الكافلة والأم من مبادرة حياة كريمة.