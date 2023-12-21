«بيطري كفرالشيخ»: لدينا سلالات جديدة من الأبقار تنتج 25 كيلو ألبان يوميا

كشف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، أن بعضا من مربي الماشية بالمحافظة، لديهم نحو 1500 رأس ماشية من الأبقار، والتي تتميز بأنها فائقة الإنتاجية من الألبان ،والتي تصل باليوم الواحد لنحو 25 كيلو.

سلالات أبقار ممتازة للغاية

وأوضح الدكتور «بشار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أنواع تلك الأبقار تم استيرادها من الخارج بمعرفة بعض جمعيات تنمية الثروة الحيوانية، بالمحافظة، والتي تتميز أنها تلد الإناث والذكور بحالة جيدة للغاية، وبواقع وزن يصل لنحو 70 كيلو بعمر 50 يوما، وهو أمر يعود بالنفع على مربيها حال دخول العجول الذكور لغرض التسمين وإنتاج اللحوم البلدية، والتي يزن بنحو 500 كيلو بعد مرور 8 أشهر.

إعداد الثروة الحيوانية في كفر الشيخ

وأشار إلى أن أعداد الثروة الحيوانية في محافظة كفر الشيخ، قد بلغ بنحو 212 ألف رأس ماشية، من الأبقار والجاموس، والتي تُعد ثروة قومية مهمة لإنتاج الألبان، واللحوم، كما أنها تحقق عوائد كبيرة عند البيع لأصحابها.

يذكر أن الثروة الحيوانية في محافظة كفر الشيخ، تقدر بنحو 19% من إجمالي إعداد الماشية على نطاق محافظات مصر.