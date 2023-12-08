«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 615 رأس ماشية ضد الأمراض المعدية

أكد الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، أن الحملات البيطرية تستهدف تحصين الماشية من الأبقار والجاموس، «للعرب الرحالة»، ضد الأمراض المعدية لمرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، بهدف الحد من انتشار أي أمراض للحيوانات.

تحصين 615 رأس ماشية

وأوضح «بشار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات البيطرية على نطاق محافظة كفر الشيخ حصنت 615 رأس ماشية من الجاموس والأبقار «للعرب الرحالة»، بهدف حمايتها من الأمراض المعدية، مشيرا أن تحصين تلك الماشية يتم خارج نطاق المستهدف من التحصين بالمحافظة لعدد 212 ألف رأس حيوان، بهدف الحفاظ عليها وتنميتها، والحد من تعرضها للإصابة بأي أمراض.

استمرار تحصين الماشية للعرب الرحالة

وأضاف أنه تم وضع خطة بيطرية بهدف تحصين الماشية للعرب الرحالة ضد الأمراض المعدية، وذلك من خلال التركيز علي انتشار حملات بيطرية بمراكز مطوبس والحامول وسيدي سالم وبلطيم، وذلك لضمان عدم انتقال أي أمراض من خلال تنقلهم أثناء عمليات الري من قرية لأخرى.