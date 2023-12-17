«وكيل بيطري كفر الشيخ»: تحصين 2460 رأس ماشية ضد الأمراض المعدية

قال الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، أننا تمكنا من تحصين عدد 2460 رأس ماشية من الأبقار والجاموس، «للعرب الرحالة»، ضد الأمراض المعدية لمرض حمى الوادي المتصدع، والحمي القلاعية، بهدف الحد من انتشار تلك الأمراض المعدية.

حملات بيطرية مستمرة

وأوضح «محمد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات البيطرية مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك بهدف تحصين الماشية «للعرب الرحالة»، للحد من انتقال أي عدوي حال تنقلهم من مكان إلي آخر، كما يساهم هذا الأمر في الحفاظ علي الثروة الحيوانية، وزيادة إعدادها بشكل كبير.

خطة بيطرية لعمليات التحصين

وأشار أنه تم وضع برنامج زمني حتي نهاية الشهر الجاري، وخطة بيطرية لتحصين جميع إعداد الماشية للعرب الرحالة المتواجدة علي أرض محافظة كفر الشيخ، لافتا أن هذا الأمر يحتاج إلي عمل جاد من جميع الفرق البيطرية، التابعة لمديرية الطب البيطري بالإقليم.

يذكر أن تعداد الثروة الحيوانية في قري ومراكز محافظة كفر الشيخ، تبلغ نحو 212 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس، والتي ثروة حيوانية هامة لمربي تلك الحيوانات، لما لها من فوائد في إنتاج الألبان، واللحوم البلدي.