افتتاح المركز الإعلامي بمركز التدريب وخدمة العملاء بخزان مياه غرب أسيوط

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء، شون جونز مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، والمهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية، حيث افتتحا المركز الاعلامي بمركز التدريب وخدمة العملاء المطور بخزان مياه غرب، على هامش زياتهم للمحافظة لتفقد ومتابعة تشغيل بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تمولها الوكالة بالمحافظة.

تنفيذ زيارات ميدانية

ورحب محافظ أسيوط بمدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والوفد المرافق له وممثلي الشركة القابضة، مشيدًا باهتمام ممثلي الوكالة ومتابعتهم المستمرة من خلال الزيارات الميدانية، للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات التي تمولها الوكالة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في ضوء تنفيذ مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه، والذي ينفذ من خلال 4 محاور رئيسية (الكفاء التشغيلية - تغطية التكاليف - جودة الخدمة - إدارة الأصول) بمحافظات الصعيد.

خدمة العملاء

وافتتح المحافظ ومدير الوكالة الامريكية المركز الإعلامي لشركة مياه الشرب بموقعه الجديد بمركز التدريب وخدمة العملاء المطور بخزان مياه غرب، واستمع إلى شرح عن أهمية المركز وأقسامه وتم عرض فيلم تسجيلي من إنتاج وإعداد المركز لأهم المشروعات التي تمولها الوكالة الأمريكية بالمحافظة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.