مبادرة «أوبونتو» البرلمانية تناقش مبادلة الديون بمشاريع التكيف المناخي

ناقشت مبادرة «أوبونتو» البرلمانية الشبابية، التي تقودها النائبة سحر البزار وكيل أول العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مبادلة الديون بمشاريع التكيف المناخي، في إطار جلسة حوارية رفيعة المستوى، في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

وشارك في الجلسة نخبة من الخبراء الدوليين والمسؤولين، منهم محمود محيي الدين، بطل تغير المناخ في COP27، وعطية واريس خبيرة الأمم المتحدة للديون والمبعوث الخاص لرئيسة وزراء بربادوس أ. برسواد. تركزت المناقشات على التحديات المالية التي تواجه الدول في تنفيذ مشاريع التكيف المناخي، وكيف يمكن مبادلة الديون أن تسهم في تعزيز هذه المشاريع وتحفيز التنمية المستدامة.

تسلط مبادرة «أوبونتو» الضوء، على أهمية مبادلة الديون لتحفيز مشاريع التكيف المناخي، حيث تقدم إطارًا مبتكرًا يتناغم مع الرؤى العالمية لتشجيع مبادلة الديون لصالح مشاريع التكيف.

وتشمل هذه المبادرة ثلاث خطوات رئيسية: تنفيذ عمليات تبادل الديون لتوجيه الاستثمار نحو مشاريع التكيف، تعليق خدمة الديون لمدة زمنية مؤقتة لتمكين الدول من تحويل مواردها المالية نحو مجال التكيف، وإنشاء آلية شفافة لإعفاء الديون لدعم الدول ذات الدخل المتوسط.

اختتمت الجلسة الحوارية بتوصيات تشجع الدول على تقديم مقترحات مستدامة لتبادل الديون، والاعتماد على مستشاري الديون المحترفين، واستخدام ميزانيات خضراء لتعزيز المسار البيئي في المشاريع.

كما تحث الدول المتقدمة على دعم الدول النامية لتحقيق أجندات التغير المناخي، والمطالبة بإقامة هيكل مالي جديد يخفف الأعباء المالية للدول العرضة للتأثيرات المناخية، والتأكيد على ضرورة عمل تصنيف عالمي للدول مستندًا إلى مدى تعرضها وتأثرها للتغير المناخي.

وشددت «البزار» على أهمية تحقيق التوازن بين الجوانب البيئية والاقتصادية، لضمان مستقبل مستدام.