محمود سعد يستضيف دينا الشربيني وكارمن سليمان في «Sold Out» يناير المقبل

يستضيف الإعلامي محمود سعد، في برنامج «Sold Out»، كل من الفنانة دينا الشربيني، والمطربة كارمن سليمان، في الحلقات المقبلة من البرنامج، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية للبرنامج عبر «إنستجرام».

دينا الشربينى وكارمن سليمان ضيوف محمود سعد

وتأتي الحلقات الجديدة ضمن موسم شهر يناير المقبل، وتضمن حلقات متنوعة مع نجوم الفن والغناء من بينهم دينا الشربينى وكارمن سليمان، على مسرح باسيلي بالجامعة الأمريكية.

تفاصيل حلقة خالد النبوي

ويحل الفنان خالد النبوي، ضيفًا مع الاعلامى محمود سعد، بالحلقة المقبلة بعد غد، وتشهد أبرز المحطات في حياته الفنية والشخصية، وتأثير المخرج الراحل يوسف شاهين وأعماله الفنية، كما يتطرق اللقاء إلى حياته وعلاقته بأبنائه ودخول ابنه نور النبوي مجال التمثيل، وغيرها من التفاصيل.

برنامج «Sold Out»، يذاع في التاسعة مساءَ يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، ويشهد لقاء حواريا مفتوحا مع الجمهور بنهاية الحلقة.