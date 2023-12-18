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خالد النبوي ضيف محمود سعد في «Sold Out» الجمعة المقبل

كتب:

أحمد شعراني
06:24 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
خالد النبوي

خالد النبوي

يستضيف الإعلامي محمود سعد، خالد النبوي في برنامج «Sold Out»، الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يتحدث النبوي عن أهم محطات حياته المهنية وأبرز الشخصيات الفنية التي لعبت دورًا كبيرًا في حياته مثل يوسف شاهين وعبد الرحمن الأبنودي كما يتحدث أيضًا عن حياته الشخصية وعلاقته بزوجته وأولاده في حوار إنساني مميز، ويجيب أيضًا على أسئلة الجمهور.

برنامج «Sold Out» يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في التاسعة مساء على قناة CBC.

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