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أسباب تأجيل عرض فوازير دينا الشربيني في الماراثون الرمضاني 2024

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:56 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
دينا الشربيني

دينا الشربيني

تفاجأ الجمهور، خلال الساعات القليلة الماضية، بتأجيل فوازير دينا الشربيني، للمرة الثانية على التوالي، بعد أن كان من المقرر عرضها ضمن السباق الرمضاني المقبل 2024.

أسباب تأجيل فوازير دينا الشربيني

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة، أن السبب وراء تأجيل فوازير دينا الشربيني لرمضان 2025، هو التحضيرات الضخمة ما بين أغاني واستعراضات وتمثيل، ويستغرق هذا الأمر وقتًا طويلًا، لذلك قرروا تأجيله حتى تخرج بشكل جيد.

ويشارك في بطولة فوازير دينا الشربيني، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم رنا رئيس، محمود الليثي، توني ماهر، عبدالباسط حمودة وآخرين، حيث لم تستقر الجهة المنتجة على اسم للمشروع حتى الآن.

مشاركة دينا الشربيني في فيلم تاج

كانت دينا الشربيني، شاركت مؤخرا في فيلم «تاج»، الذي عرض مؤخرًا في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي، والتي كانت تدور أحداثه حول تتبع الأحداث حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

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