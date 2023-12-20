تحرير 10 محاضر تموينية في حملة بطهطا بسوهاج

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، أنه جرى تحرير 10 محاضر تموينية في مركز طهطا شمال سوهاج.

ضبط الأسواق والمخالفات

أكد المهندس محمد إبراهيم وكيل تموين سوهاج أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على المخابز والمحلات والهيبرات، الأسواق من مركز في مركز طهطا، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 10 محاضر تموينية.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاء تنفيذ الحملة التموينية تحت إشراف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، المهندس محمد إبراهيم، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت باستمرار الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق ورصد شكاوى من قبل الأهالي.

عدم إعطاء بون صرف وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل

وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال اليوم، ما بين وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل سلع مجهولة، ونقص في الوزن، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.