دعاء البرد الشديد مع حلول الشتاء.. اللهم ارحم مَن لا مأوى له

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الساعات الأخيرة تشهده العديد من محافظات الجمهورية، خاصة مع حلول فصل الشتاء رسميا يوم الجمعة المقبلة، وفي هذه الأوقات يلجأ الكثير من المسلمين إلى الإكثار من ترديد دعاء البرد الشديد مع حلول الشتاء؛ لتخفيف البرد عليهم، ولكن قد لا يعلم البعض ما هو الدعاء الذي يردده للبعض.

دعاء البرد الشديد مع حلول الشتاء

أكد العلماء أنه لا صيغة محددة لدعاء البرد الشديد مع حلول الشتاء، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب ويأمل، ولكن هناك عدد من الصيغ التي يرددها البعض مع البرد، منها التالي: «اللهم فى هذا البرد القارس ، نستودعك كل من لا مأوى له ، وكل من لا لباس له ، وكل من لا دفء له ، وكل من لا معيل له ، وكل مبتلى وكل مفقود وكل مريض وكل جريح وكل أسير ، اللهم نستودعك كل من يتألم وكل من يسألك الستر والعافية فى الدنيا والآخرة ، فأحفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين».

دعاء الشتاء

ويردد البعض دعاء البرد الشديد مع حلول الشتاء: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به».

وكانت دار الإفتاء، نشرت في وقت سابق منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، دعاء عند البرد الشديد، وهو: "«اللهم هون برد الشتاء على عبادك المستضعفين، اللهم ارحم من لا مأوى له في هذا البرد الشديد، اللهم ابسط دفء رحمتك على من لا مأوى له».