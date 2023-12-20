سقوط أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. ماذا يحدث في أول أيام الشتاء؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استقبال فصل الشتاء يوم الجمعة المقبل، الموافق 22 ديسمبر 2023، متوقعة استمرار الأجواء اللطيفة خلال ساعات النهار، والتي تميل إلى البرودة ليلًا، مع توافر فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال يوم الجمعة 22 من الشهر الجاري أول ايام فصل الشتاء، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

تساقط الأمطار

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، تتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% يوم الجمعة 22، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري، وتكون خفيفة على أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

نشاط للرياح

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة الجمعة 22 ديسمبر، على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الجمعة 22 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 21 والصغرى 8 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.