أهم المعلومات عن الدكتور عباس شومان بعد تعيينه أمينا عاما لهيئة كبار العلماء

يرغب الكثيرون في معرفة العديد من المعلومات عن الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والمشرف العام على لجنة الفتوى بالأزهر، وذلك بعد تعيينه من قبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ليصبح أمينًا عامًّا لهيئة كبار العلماء.

معلومات عن الدكتور عباس شومان

وحول أهم معلومات عن الدكتور عباس شومان، أوضح الأزهر الشريف عددا من المعلومات عنه والتي جاءت كالتالي:

- الدكتور عباس شومان هو أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر.

- ألف عشرات المؤلفات العلميَّة.

- شغلَ منصب وكيل الأزهر الشريف في الفترة من 2013 وحتَّى 2018.

- تولى رئاسة اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر.

- من مواليد 1961م شطورة بسوهاج، حصل على الدكتوراه في الفقه، كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وكان من الطلاب المتوفقين وحصل على مرتبة الشرف الأولى.