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بيوم التضامن الإنساني.. حياة كريمة تطالب العالم الحر بوقف القتل في غزة

كتب:

يسرا البسيوني
07:53 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
معاناة الفلسطينيين غزة

معاناة الفلسطينيين غزة

أعربت مؤسسة حياة كريمة عن كامل تضامنها مع الشعب الفلسطيني، في اليوم العالمي للتضامن الإنساني، الذي تدعو له الأمم المتحدة في 20 من ديسمبر من كل عام، قائلة: «لا يسعنا في مؤسسة حياة كريمة سوى تذكير أنفسنا والعالم كله بما يعيشه أخواننا في فلسطين».

 قطاع غزة يعتبر المكان الأخطر في العالم

أضافت حياة كريمة، في بيان، أنه بحسب تصريحات مسؤولي الأمم المتحدة أمس، فإن قطاع غزة يعتبر المكان الأخطر في العالم على الإطلاق، إذ يعيش إخواننا في فلسطين واقعا وحشيا وسط مخاوف حدوث مجاعة جديدة وتفشي الأوبئة وفي ظل صمت المجتمع الدولي غير المبرر وعجزه عن وقف شلال الدماء.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وتابعت: «رسالة سلام تبعث من القاهرة للعالم الحر بضرورة وقف أعمال العنف والقتل بحق المدنيين الأبرياء، إنها دعوة لتذكير الجميع بالقيم والمبادئ الإنسانية المذكورة في كل الأديان السماوية»، مشيرة إلى أنه يمكن التبرع للمؤسسة لمساندة إخواننا في فلسطين عن طريق:

حساب المؤسسة الموحد فى كل بنوك مصر 45004500

موقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة

رسالة نصية على رقم 9509

فودافون كاش

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