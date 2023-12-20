الفصائل الفلسطينية: استهدفنا 12 جنديا إسرائيليا في غزة

ذكرت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت قوة إسرائيلية تضم 12 جنديا، كانوا متحصنين داخل مبنى في حي الدرج شمال شرقي مدينة غزة، ووقع منهم جرحى ومصابون.

قتل 4 جنود

وأوضحت الكتائب بحسب خبر عاجل نقله تليفزيون فلسطين، أنها استطاعت قتل 4 جنود وجرح آخرين أثناء الاشتباك مع أفراد من قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة السرايا بغزة، وتم استهداف 8 آليات إسرائيلية في منطقتي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة.

استهداف دبابات وناقلة جند

وأشارت الفصائل الفلسطينية إلى أنه تم استهداف 3 دبابات «ميركافا» شرق معسكر جباليا شمال غزة، و3 دبابات، وناقلة جند بعبوة في خان يونس جنوب القطاع.