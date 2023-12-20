رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

بلينكن: نناقش أعضاء مجلس الأمن حول مشروع قرار متوازن يضمن وقف إطلاق النار في غزة

حل الدولتين يعني اتخاذ كل الأطراف قرارات صعبة بما فيها أمريكا

كتب:

هاجر عمر
07:09 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كشف عن أن حل الدولتين يعني اتخاذ جميع الأطراف قرارات صعبة، بما فيها الولايات المتحدة.

أضاف أن واشنطن ما زالت تعتقد أن إسرائيل لديها الإمكانية لتقليل الخسائر المدنية في قطاع غزة، مؤكدا أنه ما زال أمام الولايات المتحدة نقاش مع أعضاء مجلس الأمن حول مشروع قرار متوازن يضمن وقف إطلاق النار في غزة.

وتابع بأن الولايات المتحدة لديها اتصالات مع مختلف الأطراف للتوصل إلى هدنة جديدة في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

اقرأ المزيد:

محلل سياسي: جنوب شرق آسيا تشهد صراعا مستمرا بين الولايات المتحدة والصين

الولايات المتحدة توبخ الاحتلال الإسرائيلي.. ومخاوف من اتساع دائرة الحرب

مقال أمريكي: الولايات المتحدة عليها تفادي جرها لـ4 حروب دولية منها الصين وكوريا؟

الولايات المتحدة: نشعر بالقلق إزاء معلومات حول استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض

الولايات المتحدة تدين الهجوم على سفارتها في بغداد

أستاذ علاقات دولية: الولايات المتحدة الخاسر الأكبر قبل إسرائيل
بقلم هاجر عمر