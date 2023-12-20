بلينكن: نناقش أعضاء مجلس الأمن حول مشروع قرار متوازن يضمن وقف إطلاق النار في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كشف عن أن حل الدولتين يعني اتخاذ جميع الأطراف قرارات صعبة، بما فيها الولايات المتحدة.

أضاف أن واشنطن ما زالت تعتقد أن إسرائيل لديها الإمكانية لتقليل الخسائر المدنية في قطاع غزة، مؤكدا أنه ما زال أمام الولايات المتحدة نقاش مع أعضاء مجلس الأمن حول مشروع قرار متوازن يضمن وقف إطلاق النار في غزة.

وتابع بأن الولايات المتحدة لديها اتصالات مع مختلف الأطراف للتوصل إلى هدنة جديدة في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.