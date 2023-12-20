نقيب المحامين يهنئ الشيخ مشعل الصباح بمناسبة تنصيبه أميرا للكويت

هنأ نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد تولِّيه قيادة دولة الكويت الشقيقة، وتنصيبه أميرًا للبلاد.

وأعرب نقيب المحامين، عن ثقته في سمو الشيخ مشعل أمير الكويت، لقيادة دولة الكويت الشقيقة، ومواصلة مسيرة العطاء وتحقيق تطلعات شعبه وازدهار بلاده.

وتمنى علام، النجاح والسَّداد له، والتوفيق في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلاميَّة.