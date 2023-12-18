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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

كتب:

إسراء سليمان
05:02 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
نقابة المحامين

نقابة المحامين

هنأ نقيب المحامين عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسِ الجمهوريَّة؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسيَّة 2024، وتجديد الشَّعب المصري ثقتَه فيه في هذه المرحلة المهمَّة لقيادة الوطن، متمنيًا له دوام التوفيق لرفعة مصر وشعبها العظيم.

وأكد نقيب المحامين، أن فوز الرئيس السيسي، يدل على إرادة ووعي الشعب المصري، في بناء مستقبل مصر في جميع المناحي، بقيادة الرئيس السيسى الحكيمة، وثقة الشعب الكاملة بأن الفترة المقبلة، ستشهد مزيدًا من التقدم والازدهار لمصر، بما يحقق آمال وطموحات الشعب المصري.

وأشار «علام» إلى أن نتيجة الانتخابات الرئاسية، خير دليل عن ثقة المصريين فى قيادة الرئيس السيسي الرشيدة، الذي عبر بمصر بلحظات فارقة وعصيبة من عمر الوطن.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.