تفاصيل الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي في الوصول لمكان اختباء السنوار والضيف

لم تستطع إسرائيل طوال 75 يوما من الحرب الإسرائيلية على غزة الوصول لقائد «حماس»، يحيى السنوار، حيث كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن السنوار قد نجا مرتين من الاعتقال على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في اللحظات الأخيرة في ظل حركات موسعة يقوم بها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

شقيق السنوار

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل بضعة أيام بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، أنه تم التوصل إلى أكبر نفق في قطاع غزة وتم بث فيديو يظهر فيه شقيق السنوار الذي يُسمى محمد السنوار، وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بحسب القناة الـ 13 الإسرائيلية أن السنوار يتواجد في خان يونس لأنها مسقط رأسه.

الضيف ينجح في خداع إسرائيل المستمر

ولم يكن السنوار الوحيد القادر على الهروب، حيث هرب أيضا القائد في الفصائل الفلسطينية محمد الضيف الذي لم تعرف إسرائيل حتى الآن شكله أو حقيقة فقده عينه وإحدى قدميه أثناء غارة إسرائيلية، وأرجعت إسرائيل سبب اختفاء المعلومات حول الضيف لأنه يعمل مع أقاربه وجيرانه وهم حريصون على حياته في ظل عمل يقوم على صلة الدم والقرابة وهو نفس الأمر الذي يطبقه يحيى السنوار الذي يعتمد على شقيقه محمد السنوار في تنفيذ المهام العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي.

الحرب في غزة

وتشهد قطاع غزة حربا إسرائيلية قاسية على المدنيين في فلسطين، حيث استشهد أكثر من 19 ألف فلسطيني، فيما سقط من الجانب الإسرائيلي أكثر من 450 جنديا.