صدمة مدوية للاحتلال.. مرض خطير يصيب 80% من الجنود العائدين من غزة

لم تعد الحرب التي تشن على قطاع غزة تؤثر على الفلسطينيين فقط، بل امتدت لتشمل الإسرائيليين، الذين سقطوا بالعشرات ويعانون من إصابات بالغة، بعضها قد يدمر حياتهم الأسرية والعائلية.

أظهر تقارير لوسائل إعلام عبرية عن مشكلة خطيرة يعاني منها الجنود الإسرائيليون الذين أصيبوا في قطاع غزة ويصلون للعلاج في تل أبيب، يعانون من مشكلة جديدة وخطيرة قد تؤثر عليهم على المدي البعيد .. فما القصة؟

مشاكل تؤثر على الخصوبة

وبحسب تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت الناطقة باللغة العبرية وواسعة الانتشار في إسرائيل، فإن 80% من الجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا في قطاع غزة وتم نقلهم للعلاج في تل أبيب، يعانون من إصابات شديدة في المسالك البولية والجهاز البولي والجهاز التناسلي مما يهدد خصوبتهم، وقد يهددهم بالعقم قريبا.

وأضافت الصحيفة أنه بعد مرور نحو 55 يومًا على التوغل البري، واشتباكات الجنود الإسرائيليين مع رجال المقاومة الفلسطينية، وبقائهم في قطاع غزة بشكل مستمر، الأمر الذي أثر على حالتهم الصحية، إذ شهدت التهابات المسالك البولية ارتفاعا غير مسبوق بين الجنود الجرحي.

وأوضحت أن تلك الإصابات تؤثر بشكل مباشر على الخصوبة، وهذا النوع من المشاكل يزعج الجنود أكثر من الإصابات الأخرى التي قد تعرض حياتهم للخطر.

عملية حفظ للحيوانات المنوية

وبحسب مستشفي «أسوتا » جنوب دولة الاحتلال، فإن الجنود المصابين بالتهابات في المسالك البولية، يتم إجراء عمليات سريعة لحفظ الحيوانات المنوية لهم، خوفًا من أن يُصاب بالعقم في المستقبل.

وقالت الدكتورة أوريت راز، رئيس قسم المسالك البولية بمستشفي أسوتا، إن 80% من الجنود المصابين الذين يصلون إلى المستشفي يكونون بحاجة إلى تدخل علاجي في المسالك البولية، وبعض تلك الإصابات تهدد الحياة بالفعل.