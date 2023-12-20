بعد ظهوره داخل سيارة في أحد أكبر أنفاق غزة.. من هو محمد السنوار؟

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القيادي الفلسطيني، محمد السنوار، شقيق زعيم حركة «حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، هو المسؤول عن بناء أكبر نفق تم العثور عليه في قطاع غزة حتى الآن، وذلك بعد ساعات على انتشار مقطع فيديو يظهر محمد السنوار داخل إحدى السيارات في أحد أكبر الأنفاق بالقطاع الفلسطيني.

ونشر جيش الاحتلال، في وقت سابق مساء الأحد الماضي، مقطع فيديو يظهر فيه محمد السنوار، الذي وصفه بأنه «اليد اليمنى» لشقيقه يحيى السنوار، يجلس إلى جوار السائق داخل سيارة تسير بسرعة كبيرة داخل نفق يبلغ طوله حوالي 4 كيلومترات، وعلى عمق 50 متراً، وذكر جيش الاحتلال، عبر حسابه على منصة «إكس»، اليوم الأربعاء، أن محمد السنوار هو المسؤول عن بناء ذلك النفق، الأكبر على الإطلاق.

Muhammad Sinwar is responsible for the construction of the largest Hamas tunnel the IDF has ever found (so far).



We will not rest until all those behind the October 7 Massacre face the consequences of their inhumane actions. pic.twitter.com/8DLVxiRBSt — Israel Defense Forces (@IDF) December 20, 2023

أحد أبرز المطلوبين للاحتلال الإسرائيلي

في هذه السطور، تقدم «الوطن» أبرز المعلومات عن محمد إبراهيم السنوار، المولود في 16 سبتمبر 1975، في مخيم للاجئين بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بعد أن تم تهجير عائلته من بلدتها الأصلية «مجدل عسقلان»، أثناء نكبة 1948.

تلقى محمد السنوار، الشقيق الأصغر ليحيى السنوار، تعليمه الأساسي في مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وتأثر بشقيقه الأكبر يحيى، القيادي في حركة «حماس» في غزة ، فكان من الرعيل الأول الذي التحق بصفوف الفصائل الفلسطينية في عام 1987.

الوظائف والمسؤولية

كان أحد النشطاء البارزين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي أثناء انتفاضة الحجارة، وتدرج في مواقع تنظيمية، وكان من أوائل المنضمين للذراع العسكرية للحركة، حيث تولى منصب قائد لواء خان يونس في عام 2005، وكان عضواً بارزاً مقرباً من القيادي الفلسطيني محمد الضيف.

يعيش محمد السنوار حياة غير عادية، محاطة بكثير من السرية، ويتحرك متخفياً وفي نطاق ضيق، ونجا خلال العقدين الماضيين من 6 محاولات اغتيال، ولم يظهر إلا في تسجيل لإحدى الفصائل الفلسطينية عام 2005، وظهر مؤخراً في فيديو بثته وسائل الإعلام الإسرائيلية، قالت إنه يعيش داخل الأنفاق في قطاع غزة، ويعتبر أحد المخططين لعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.