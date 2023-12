بعد ظهوره داخل سيارة في أحد أكبر أنفاق غزة.. من هو محمد السنوار؟

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القيادي الفلسطيني، محمد السنوار، شقيق زعيم حركة «حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، هو المسؤول عن بناء أكبر نفق تم العثور عليه في قطاع غزة حتى الآن، وذلك بعد ساعات على انتشار مقطع فيديو يظهر محمد السنوار داخل إحدى السيارات في أحد أكبر الأنفاق بالقطاع الفلسطيني.

ونشر جيش الاحتلال، في وقت سابق مساء الأحد الماضي، مقطع فيديو يظهر فيه محمد السنوار، الذي وصفه بأنه «اليد اليمنى» لشقيقه يحيى السنوار، يجلس إلى جوار السائق داخل سيارة تسير بسرعة كبيرة داخل نفق يبلغ طوله حوالي 4 كيلومترات، وعلى عمق 50 متراً، وذكر جيش الاحتلال، عبر حسابه على منصة «إكس»، اليوم الأربعاء، أن محمد السنوار هو المسؤول عن بناء ذلك النفق، الأكبر على الإطلاق.

Muhammad Sinwar is responsible for the construction of the largest Hamas tunnel the IDF has ever found (so far).



We will not rest until all those behind the October 7 Massacre face the consequences of their inhumane actions. pic.twitter.com/8DLVxiRBSt