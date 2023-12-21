«الإفتاء» توضح فضل الصلاة على النبي.. «أحب الأعمال إلى الله»

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم العبادات التي يمكن للمسلم أن يؤديها، وخاصة قول اللهم صلي على سيدنا محمد، وهي من أحب الأعمال إلى الله تعالى، فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ»، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل كبير في الدنيا والآخرة وفقا لدار الافتاء، ومن أهم فضائلها ما يلي:

فضائل قول اللهم صلي على سيدنا محمد

وأوضحت دار الإفتاء أن قول اللهم صلِّ على سيدنا محمد يرفع الدرجات، فقد ورد في الحديث الصحيح أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطَايَا، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ».

تُكفر الذنوب

وحول فضل الصلاة على النبي محمد، فإن لها أفضال كثيرة، نستعرضها في السطور التالية:

- تُكفر الذنوب: فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً فَإِنَّهَا تَكُونُ لَهُ صَدَقَةً».

- تقرب من الله تعالى: فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ».

- تُنجي من عذاب القبر: فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً فَإِنَّهَا تَكُونُ لَهُ نُورًا يَنْوِرُ بِهِ قَبْرَهُ».

- تُدخل الجنة: فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً، لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَهُ فِي الْجَنَّةِ».

ولذلك يجب على المسلم أن يحرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، وأن يكثر منها في الأوقات المباركة، مثل يوم الجمعة، وشهر رمضان، وليلة القدر.

كيفية الصلاة على بقول اللهم صلِّ على سيدنا محمدالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغ كثيرة، ومن أفضل الصيغ ما يلي:

«اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد».