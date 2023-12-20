«باستخدام الليزر».. ناسا تبث أول فيديو بطله «قط» من الفضاء السحيق

يعد نظام الاتصال بالليزر طريقة أخرى للاتصالات وهي تحدث من خلال الاتصالات اللاسلكية في الغلاف الجوي، إذ أعلنت وكالة ناسا أنها استخدمت هذا النظام لبث فيديو من الفضاء يظهر فيه قط يسمى «تاترز»، وذلك على مسافة 31 مليون كيلومتر من الأرض، الأمر الذي يمثل علامة فارقة تاريخية.

أول فيديو من الفضاء السحيق عبر الليزر

يتيح مقطع الفيديو الذي بثته وكالة الفضاء ناسا إرسال بعثات بشرية مستقبلية خارج مدار الأرض، يؤكد البث ضرورة التزام ناسا بتطوير الاتصالات البصرية التي تعتبر عنصرا أساسيا لتلبية احتياجاتهم المستقبلية في نقل البيانات، وفقا لما ذكرته وكالة ناسا عبر موقعها الرسمي.

15 ثانية كانت مدة فيديو الاختبار الذي نقله العرض التوضيحي لوكالة ناسا وكان بطله القط «تاترز»، وهو خاص بموظف في مختبر الدفع النفاث، من خلال استخدام أداة متطورة تسمى جهاز «إرسال واستقبال» ليزر الطيران، إذ استغرقت إشارة الفيديو نحو ما يقرب من 101 ثانية من أجل التمكن من الوصول إلى الأرض.

تقنية الاتصالات بالليزر

في 13 أكتوبر الماضي صممت وكالة ناسا تقنية الاتصالات بالليزر، التي أطلقتها مع مهمة Psyche وهي تابعة لها حتى تتمكن من نقل البيانات من الفضاء السحيق، وكان ذلك بمعدلات أكبر من 10 إلى 100 مرة من أنظمة الترددات الراديوية الحديثة التي يتم استخدامها اليوم في مهمات الفضاء السحيق.

وتوضح الرسومات العديد من الميزات من العرض التكنولوجي، مثل المسار المداري لـ Psyche، وقبة تلسكوب Palomar، والمعلومات الفنية حول الليزر ومعدل بث البيانات الخاص به ويتم أيضًا عرض معدل ضربات قلب تاتر ولونه وسلالته.

وقال رايان روغالين، رئيس إلكترونيات الاستقبال للمشروع في مختبر الدفع النفاث على الرغم أن الإرسال من ملايين الأميال، إلا أن كان قادرا على إرسال الفيديو بشكل أسرع من معظم اتصالات الإنترنت التي تحتوي على نطاق عريض، حيث بعد تلقي الفيديو في بالومار، تم إرساله إلى مختبر الدفع النفاث عبر الإنترنت.