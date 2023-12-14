«ناسا» تعثر على بقايا طماطم في الفضاء.. هل يمكن زراعة الخضراوات على المريخ؟

بعد أكثر 8 أشهر من قطفها، تمكن علماء في وكالة الفضاء «ناسا» من العثور على بقايا ثمرة طماطم صغيرها مفقودة من زميلهم رائد الفضاء فرانك روبيو، الذي اتهموه زملائه- آنذاك- بأكلها دون خلسة من ورائهم، وكان ذلك من باب المداعبة.

العثور على بقايا طماطم في الفضاء

يقيم رائد فضاء ناسا «فرانك روبيو» في محطة الفضاء الدوليةـ منذ 371 يوما، هي أطول فترة إقامة لرائد فضاء أمريكي في التاريخ محطما بذلك الأرقام القياسية، وحينها زرع شجرة طماطم وحصد ثمراتها، وعندما عاد إلى الأرض اتهمه زملاؤه أنه تناولها، حسبما ذكر موقع «سي إن إن عربية».

وتعليقا على ذلك، قالت رائدة الفضاء «ياسمين مقبلي» خلال بث مباشرة بين المحطة وناسا: «لقد تم إلقاء اللوم على صديقنا العزيز فرانك روبيو، الذي عاد إلى الأرض لفترة طويلة بسبب أكل الطماطم ولكن عثرنا عليها».

الهدف من زراعة الطماطم في الفضاء

وبعد مرور 8 أشهر وجد أحد أفراد الطاقم الحبة الجافة من الطماطم، وكانت ذابلة كما وصفها رائد الفضاء، وأدى الهدف من زراعة سلسلة تجارب الخضروات التي تقوم بها طواقم المحطات الفضائية على الفضاء، إلى اكتشاف المزيد حول كيفية التعامل مع النباتات والخضروات، التي يكون من المتوقع زراعتها على القمر أو المريخ.