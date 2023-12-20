سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: وقعنا مذكرة تفاهم مع مصر في قطاع المياه

أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كريستيان بيرجر، بالعلاقات بين الاتحاد ومصر في كل المجالات والتنسيق بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا أن مصر هي أعلى دولة بإفريقيا لديها استثمارات من أعضاء الاتحاد.

الوقت مناسب للنظر في الإنجازات

وقال بيرجر في تصريح خاص لقناة «إكسترا نيوز»، إنه في نهاية 2023 أصبح الوقت مناسبا للنظر لما أنجزناه، نحن نبني تعاونا وثيقا على مدار سنوات عديدة على نطاق واسع من الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ونحاول أن نأخذها لمستوى أعلى في تعاون شامل بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

خطوات مهمة عديدة في هذا العام

وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن هذا العام شهد العديد من الخطوات المهمة في هذا التعاون، فعلى المستوى الأمني عقدنا مؤتمرا لمكافحة الإرهاب، وعملنا على تنفيذ اتفاقية تخص الهيدروجين، كما وقعنا اتفاقية حول التعاون في قطاع المياه.