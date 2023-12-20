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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر يهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية

كتب:

أ ش أ
03:08 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان برجر، الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي جرت الأسبوع الماضي.

وأضاف خلال رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء بمناسبة قرب نهاية العام: «نرحب بالانتخابات ونهنىء الرئيس السيسي على فوزه، ما عبر عنه الاتحاد الأوروبي أمس».

وأضاف: «هذه الانتخابات تعد نقطة مهمة لمواصلة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والتي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية من خلال التعاون مع الرئيس والحكومة المصرية».

 

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بقلم أ ش أ