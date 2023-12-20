سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر يهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية

هنأ سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان برجر، الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي جرت الأسبوع الماضي.

وأضاف خلال رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء بمناسبة قرب نهاية العام: «نرحب بالانتخابات ونهنىء الرئيس السيسي على فوزه، ما عبر عنه الاتحاد الأوروبي أمس».

وأضاف: «هذه الانتخابات تعد نقطة مهمة لمواصلة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والتي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية من خلال التعاون مع الرئيس والحكومة المصرية».