شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل ختام مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالتواجد في الاحتفال، مؤكدة أن دعم الاتحاد الأوروبي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للسكان في مصر هو بمثابة شهادة على قوة العمل الجماعي.

وأشارت القباج، إلى أن المشروع حقق نتائج ملموسة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، حيث انخفض معدل الخصوبة من 3.5 طفل لكل امرأة في عام 2014 إلى 2.9 طفل لكل امرأة في عام 2021.

وأكّدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل جاهدة على وضع خطط الاستراتيجية الوطنية للسكان موضع التنفيذ، من خلال آليات من مظلة الحماية الاجتماعية والمواءمة بينها وبين التمكين الاقتصادي.

وأوضحت القباج، أن الوزارة اهتمت بمرحلة الطفولة المبكرة والحضانات، كما تم الاهتمام بالمرأة وذوى الإعاقة والمسنين، وكذلك تم الدفع بالعديد من الحملات التوعوية المجتمعية للقضايا الخاصة بصحة المرأة.

ومن جانبها، صرحت فريدريكا مايير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر بأن المشروع عمل بشكل وثيق مع شركاء من مختلف القطاعات باتباع نهج متعدد الجوانب لتعزيز تنظيم الأسرة الطوعي وتحسين قضايا الصحة الإنجابية.

وأكدت مايير، ضرورة الحفاظ على الزخم الذي تحقق في السنوات الخمس الماضية من أجل الوصول إلى أهداف عام 2030.

واختتم حفل الختام بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف تعزيز التعاون في مجال الصحة الإنجابية.