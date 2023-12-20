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وزير العدل الفلسطيني: سنواصل النضال من أجل استعادة حقوقنا المشروعة

كتب:

هاجر عمر
09:45 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
قوات الاحتلال

قوات الاحتلال

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» أن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، قال في تصريحات خاصة للقناة إن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الفيتو لإفشال الجهود الدولية، لوقف الحرب على قطاع غزة، في نبأ عاجل لها.

وشدد على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ قرار فوري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى مساندة فلسطين في أي قرار بوقف الحرب على قطاع غزة، يساعد في إدخال المساعدات للقطاع.

وقال وزير العدل الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: «نثمن الموقف المصري والعربي الداعم للحق الفلسطيني والمعارض لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لتهجير أهالي القطاع قسريا».

وأردف أن إسرائيل تواصل كل أشكال الإرهاب العسكري والسياسي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيواصل النضال من أجل استعادة حقوقنا المشروعة.

 

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