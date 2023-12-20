مصر تستضيف بطولة إفريقيا لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لرفع الأثقال، استضافة بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، خلال الفترة من 2 إلى 10 فبراير المقبل، بمدينة الإسماعيلية.

استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر في مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا في مختلف المنافسات.

أضاف الوزير، في بيان: «بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التي أصبحت تتمتع بها مصر حالياً، الأمر الذي جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية».

أوضح محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، أن البطولة سوف تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحرص على توجيه الشكر لوزارة الرياضة، مشيرا إلى المجهود الكبير للوزير في حل الأزمات ودعم الاتحاد في الأوقات الصعبة حتى استعادة رفع الأثقال عصرها الذهبي.

توقيع عقود الاستضافة

قام بتوقيع عقود الاستضافة، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، مع رئيس الاتحاد الافريقي خالد مهلهل، بحضور الأمين العام للاتحاد الإفريقي ورئيس الاتحاد الليبي منار الشلي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد محمد أيمن، ومحمد إحسان، ومصطفى راغب، ومدير المنتخبات علاء حسن كامل، ورئيس لجنة المسابقات جودة عبد الصادق.