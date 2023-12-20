«الشباب والرياضة» بالجيزة تفتتح فصلا جديدا لمحو أمية ذوي الهمم

افتتحت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023، فصلًا جديدًا لمحو أمية ذوي الهمم، وذلك بمركز شباب منشأة رضوان التابع لإدارة شباب منشأة القناطر.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، على تنفيذ رؤية القيادة السياسية في الاهتمام بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم علميًا واجتماعيًا، وتنفيذًا لإستراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مصر مراكز خدمة مجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة والسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

تنفيذ رؤية القيادة السياسية فى الاهتمام بذوى الهمم

وخلال افتتاح الفصل، أكد الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، على ضرورة العمل على استغلال طاقات وقدرات أبناء الجيزة من ذوي الهمم، فهم كنز مصر الحقيقي لما يملكون من قدرات خاصة تجعلهم قادرين على تحقيق نتائج مبهرة.

لذا يجب علينا أن نقدم لهم الرعاية اللازمة والعمل على دمجهم داخل الأنشطة المختلفة بمراكز الشباب ولا سيما فصول محو الأمية التي تساهم في صقل قدراتهم الخاصة لجعلهم دائمًا «قادرون باختلاف».

وأضاف وكيل الوزارة أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة كان لها الريادة في تنفيذ تلك المبادرة، حيث تم افتتاح أول فصل لمحو الأمية لذوي الهمم بمركز شباب خارطة عاصم التابع لإدارة شباب بولاق بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في مارس 2022.

وتوالت الافتتاحات ليصل عدد فصول محو الأمية لذوي الهمم داخل الهيئات التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة إلى 12 فصلًا بعدد دارسين يتراوح ما بين المائة والمائة وعشرون دارس على مستوى محافظة الجيزة حتى الآن.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار العمل على افتتاح فصول جديدة لمحو الأمية لذوي الهمم في جميع أنحاء المحافظة، وذلك في إطار الاهتمام بهم وتمكينهم وتحقيق رؤى القيادة السياسية في هذا الشأن.