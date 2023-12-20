جيش الاحتلال: قصف موقع في سوريا انطلقت منه 4 صواريخ تجاه إسرائيل

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه جرى تحديد موقع إطلاق أربعة صواريخ من سوريا، عبرت إلى داخل إسرائيل، وقصف الجيش الإسرائيلي مصادر النيران وموقعا عسكريا تابعا للجيش السوري ردا على الصواريخ الأربعة التي جرى إطلاقها بحسب موقع «i24NEWS English» الإسرائيلي، الصادر باللغة الإنجليزية، عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقا).

الحرب على غزة

وشهدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 75 يوما، ارتقاء نحو 20 ألف فلسطيني، من بينهم 8 آلاف، طفل وسط توقعات بزيادة أعداد الشهداء في ظل محاولات لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة تفشل كلها بـ«فيتو أمريكي».